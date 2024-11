POL-FR: Freiburg im Breisgau - Vermisstenfahndung nach 16-jährigem Mädchen - Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg (ots) - Am Samstagmittag, 16.11.2024, gegen 12:55 Uhr bemerkten aufmerksame Zeugen eine Person auf dem Emmendinger Festplatz, die sich auffällig verhalten würde indem sie verdächtig in geparkte Autos hineinsehen und an ihnen hantieren würde. Die vor Ort eintreffende Streifenwagenbesatzung konnte den 25-jährigen Mann in einem fremden Auto sitzend antreffen und vorläufig festnehmen. Offenbar hatte er es nach ...

