Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Nach Diebstahl aus Fahrzeugen in Haft

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag, 16.11.2024, gegen 12:55 Uhr bemerkten aufmerksame Zeugen eine Person auf dem Emmendinger Festplatz, die sich auffällig verhalten würde indem sie verdächtig in geparkte Autos hineinsehen und an ihnen hantieren würde.

Die vor Ort eintreffende Streifenwagenbesatzung konnte den 25-jährigen Mann in einem fremden Auto sitzend antreffen und vorläufig festnehmen. Offenbar hatte er es nach Wertgegenständen durchsucht. Im Zuge der dann folgenden Personenkontrolle wurden einige Gegenstände festgestellt, bei denen es sich offenbar um Diebesgut aus anderen Diebstählen handelte.

Zudem wurde ein weiteres Fahrzeug festgestellt, welches unrechtmäßig geöffnet und durchwühlt wurde.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. So war er auch in den Bereichen Lahr und Achern durch Diebstähle aus Fahrzeugen aufgefallen.

Ein von der Staatsanwaltschaft Freiburg beantragter Haftbefehl wurde antragsgemäß erlassen und in Vollzug gesetzt. Der dringend Tatverdächtige, bei dem es sich um einen algerischen Staatsangehörigen handelt, befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

