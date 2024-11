Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfallflucht auf Parkplatz in der Hebelstraße - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Auf dem Parkplatz in der Hebelstraße wurde am Mittwoch 20.11.2024, in dem Zeitraum zwischen 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr, ein geparkter roter Audi A 1 von einem anderen Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden an dem Audi wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

