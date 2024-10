PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Rollerdiebstahl +++ Einbruch in einem Einfamilienhaus +++ Diebstahl von E-Bike +++ Sachbeschädigung an einem Cafe +++ Wohnungseinbruch +++

1. Diebstahl von einem Roller

Tatort: 65779 Kelkheim a/T, Berliner Ring

Tatzeit: Freitag, 25.10.2024, 23:30 Uhr

Der 25 - jährige Geschädigte verabredet sich mit einer männlichen Person in der Absicht dieser seinen Roller zu verkaufen. Im Rahmen des Verkaufsgesprächs, möchte der Unbekannte eine Probefahrt machen. Hierbei entfernt er sich mit dem Roller in unbekannte Richtung ohne seine Kontaktdaten zu hinterlassen oder für den Roller zu zahlen.

Bei dem Roller handelt es sich um eine YAMAHA Aerox in der Farbe grau. An dem Roller war zuletzt das Versicherungskennzeichen 868 JAM 2024 angebracht.

Der Unbekannte konnte von dem Geschädigten wie folgt beschrieben werden: männlich, europäisches Erscheinungsbild, ca. 16 Jahre, ca. 170 cm, ca. 50 kg, dunkle Jogginghose, schwarzer Helm mit Aufschrift "ROCC".

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kelkheim unter der Rufnummer 06195-674940 zu melden.

2. Einbruchsdiebstahl in einem Einfamilienhaus

Tatort: 65719 Hofheim am Taunus, Junghainzehecken

Tatzeit: Freitag 25.10.2024, 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr

Zu einem Einbruchsdiebstahl ist es in Hofheim-Wildsachsen gekommen. Dabei wurde ein Einfamilienhaus von einem bis jetzt unbekannten Täter aufgesucht. Dieser nutzte den Moment der Abwesenheit der Bewohner aus und gelang auf unbekannte Art und Weise in das Haus.

Aus dem Haus entwendete der Täter einen Safe mit Schmuck, Münzen und Bargeld im Gesamtwert von ca. 50.000 EUR.

Anschließend wurde auch das Wochenendhaus auf dem gleichen Grundstück angegangen. Dort schlug der unbekannte Täter die Scheibe einer Glastür ein. Ein Einbruch in das Wochenendhaus verlief erfolglos. Es entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 EUR

Sachdienliche Hinweise nimmt die Regionale-Kriminalinspektion in Sulzbach unter der Rufnummer 06196-20730 auf.

3. Diebstahl von Fahrrad

Tatort: 65795 Hattersheim am Main, Schneewitchenweg

Tatzeit: Mittwoch, 23.10.2024 18:00 Uhr bis Freitag, 25.10.2024 17:30 Uhr

Zu einem Diebstahl von einem hochwertigen E-Bike ist es in Hattersheim gekommen. Hierbei ist der bis jetzt unbekannte Täter gewaltlos in die Garage der Geschädigten gekommen und entwendete von dort das E-Bike der Marke "Cube Kathmandu Hybrid SLT-750".

Das Fahrrad war mittels eines Faltschloss gesichert, welches um den Rahmen und das Hinterrad geschlossen war.

Bis jetzt liegen keine Hinweise auf den Täter oder seine Vorgehensweise vor. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192-20790 zu melden.

4. Sachbeschädigung an einem Cafe

Tatort: 65719 Hofheim am Taunus, Am Kreishaus

Tatzeit: Freitag, 25.10.2024, 21:57 Uhr

Ein Eiscafé in Hofheim am Taunus wurde von unbekannten Tätern angegangen. Hierbei wurde durch das Werfen einer Glasflasche gegen die Fensterscheibe des Cafés die letztere beschädigt. Der oder die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer 06192-20790 aufgenommen.

5. Wohnungseinbruch

Tatort: 65719 Hofheim am Taunus, Am Hochfeld

Tatzeit: Freitag, 25.10.2024 18:30 Uhr bis 19:45 Uhr

Eine Erdgeschosswohnung wurde von Einbrechern angegangen. Diese hebelten eine Terrassentür auf, die sich im rückwärtigen Bereich befindet. Durch die Tür wurde die Wohnung betreten und im Anschluss nach Wertgegenständen durchsucht.

Aus der Wohnung wurde Bargeld in Höhe von 120 EUR und Modeschmuck von unbekanntem Wert entwendet. Der Sachschaden wird auf ca. 300 EUR geschätzt.

Es liegen keine Hinweise auf den Täter vor.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation in Hofheim unter der Telefonnummer 06192-20790 zu melden.

