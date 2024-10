PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Ladendieb stößt Mitarbeiter zur Seite +++ Trickdiebin erbeutet Schmuck +++ Jugendliche schlagen Außenspiegel ab

Hofheim (ots)

1. Ladendieb stößt Mitarbeiter zur Seite, Kriftel, Kapellenstraße, Mittwoch, 23.10.2024, 17.50 Uhr

(ro)Ein Ladendieb hat am Mittwoch in Kriftel einen Mitarbeiter zur Seite gestoßen, um seine Flucht mit dem Diebesgut durchzusetzen.

Der Langfinger hatte zuvor Waren in einem Gesamtwert von über 200 Euro in einem Discounter in der Kapellenstraße eingesteckt und wollte den Markt über die Eingangstür verlassen, ohne dafür zu bezahlen. Als der Täter beim Verlassen des Marktes durch einen Mitarbeiter angesprochen worden war, stieß er diesen von sich und rannte in Richtung Oberweidstraße. Auf seiner Flucht ließ er seinen Rucksack fallen, indem sich das Diebesgut befand. Die entsandten Streifen konnten den Flüchtigen nicht mehr ausfindig machen. Aufgrund erster Ermittlungen sind der Polizei die Personalien des Ladendiebes jedoch bekannt.

2. Trickdiebin erbeutet Schmuck, Bad Soden, Gluckstraße, Mittwoch, 23.10.2024, 18.15 Uhr bis 19.40 Uhr

(ro)Am Mittwochabend war eine Trickdiebin in der Wohnung einer Frau aus Bad Soden zugange und entwendete Schmuck.

Gutgläubig nahm eine 43-jährige Frau Kontakt über eine Internetplattform zu einer angeblichen Buchhalterin auf. Die Täterin hatte angeboten, beim Sortieren von Unterlagen zu unterstützen. Die 43-Jährige ließ die Trickdiebin gegen 18.15 Uhr in ihre Wohnung in der Gluckstraße und verließ diese sogar unbedarft für etwa 90 Minuten. Erst einige Zeit später, nachdem die Kriminelle die Wohnung schon verlassen hatte, fiel der Frau auf, dass mehrere Schmuckstücke im Wert von über 4000 Euro fehlten. Die Diebin wird als etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und zwischen 30 bis 33 Jahre alt beschrieben. Sie hatte schulterlange dunkle Haare und sprach bosnisch sowie albanisch.

Die Polizei in Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

3. Jugendliche schlagen Außenspiegel ab, Hochheim, Hans-Böckler-Straße, Mittwoch, 23.10.2024, 11.30 Uhr

(ro)Am Mittwoch schlugen Jugendliche den Außenspiegel eines in Hochheim geparkten Fahrzeuges ab. Gegen 11.30 Uhr beobachtete eine Zeugin in der Hans-Böckler-Straße, wie zwei Unbekannte den Außenspiegel eines goldenen Nissan Tiida abschlugen und sich im Anschluss in Richtung Frankfurter Straße entfernten. Die zum Tatort gerufene Streife konnte die Täter nicht mehr ausfindig machen und dokumentierte anschließend den Schaden in Höhe von etwa 500 Euro am Nissan. Die Jugendlichen werden als 16 bis 17 Jahre alt und mit dunklen Jacken bekleidet beschrieben. Einer habe eine Kappe getragen.

Sollten Sie Hinweise geben können, die zur Aufklärung der Sachbeschädigung beitragen, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476-0 in Verbindung.

