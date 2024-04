POL-COE: Dülmen, Hiddingsel, L835/ Baucontainer aufgebrochen

Coesfeld (ots) - In Nordkirchen auf der Aspastraße entwendeten unbekannter Täter in der Zeit vom 05.04.2024 (16.45 Uhr) bis 06.04.2024 (23.00 Uhr)einen Reifensatz des Fahrzeugherstellers Porsche. Der Reifensatz war in einem Container gelagert, welcher mit einem Vorhängeschloss gesichert war. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. ...

