POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Haunstetten-Siebenbrunn - Am gestrigen Samstag (10.02.2024) fuhr eine bislang unbekannte Autofahrerin beim Ausparken in der Bürgermeister-Widmeier-Straße eine 75-jährige Fußgängerin an und flüchtete. Gegen 09.00 Uhr verließ die 75-Jährige eine Bäckerei in der Bürgermeister-Widmeier-Straße. Im gleichen Moment parkte die unbekannte Pkw-Fahrerin rückwärts aus und touchierte hierbei die ...

