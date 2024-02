Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Haunstetten-Siebenbrunn - Am gestrigen Samstag (10.02.2024) fuhr eine bislang unbekannte Autofahrerin beim Ausparken in der Bürgermeister-Widmeier-Straße eine 75-jährige Fußgängerin an und flüchtete. Gegen 09.00 Uhr verließ die 75-Jährige eine Bäckerei in der Bürgermeister-Widmeier-Straße. Im gleichen Moment parkte die unbekannte Pkw-Fahrerin rückwärts aus und touchierte hierbei die 75-Jährige. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Autofahrerin, ohne sich um die 75-Jährige zu kümmern. Die 75-Jährige verletzte sich leicht. Die unbekannte Fahrzeugführerin wird nach ersten Zeugenaussagen wie folgt beschrieben: Weiblich, ca. 40 Jahre, Haare: blonder Bob, blaue Jacke, ca. 150 cm groß. Die Fahrzeugführerin fuhr einen blauen Skoda. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

