BPOLI MD: Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei nach mutmaßlichen Teppichdiebesduo

Halle/Saale (ots)

Bereits am 17. Juli 2022 kam es in der Haupthalle des Hauptbahnhofes Halle/Saale zu einem Teppichdiebstahl: Der Teppich mit dem Deutsche Bahn Emblem diente als Schmutzfangmatte für Reisende im besagten Bahnhof. Er wurde von den Reinigungskräften der Bahn zur Seite gelegt, um den Bereich zu säubern. Kurze Zeit später war der Teppich verschwunden und die Bundespolizei wurde über den Diebstahl informiert. Anhand der durchgeführten Videoauswertungen am Tatort konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Um diese zu identifizieren wurde vom Amtsgericht Halle/Saale per Beschluss die Veröffentlichung der Fotos des Mannes und der Frau angeordnet. Die Bilder sind auf der Homepage der Bundespolizei unter https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2023/oefa_35_2023.html;jsessinid=3AA92C1A45ECD18A670100BDD5A358DB.1_cid334 einzusehen und können für die Printausgaben genutzt werden. Der Tatverdächtige ist circa 30 Jahre alt, trägt blondes, gelocktes, schulterlanges Haar, einen Oberlippen- und Kinnbart und ist circa 170 -180 Zentimeter groß. Der Mann trug zur Tathandlung ein schwarzes Kapuzenshirt mit weiß-blauer Beschriftung auf Brust und Rücken, eine graue kurze Hose und schwarze Socken mit dunklen Schuhen. Zudem führte er eine bunte Bauchtasche um den Oberkörper. Die Tat-verdächtige ist circa 25 Jahre alt und trägt teilweise blond gefärb-te Haare. Zum Tatzeitpunkt trug sie ihre Haare zu einem Dutt zu-sammengebunden, ein graues ärmelloses Shirt mit roten Säumen sowie dunkle Shorts die zum Teil zerrissen waren. Zudem trug sie dunkle Socken in abgetragenen Schuhen, welche mit Panzertape umwickelt waren. Die Bundespolizei bittet die Bevölkerung um Hilfe. Wer erkennt die beiden mutmaßlichen Täter oder kann Informationen zu dessen Aufenthaltsorte geben? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800 / 6888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Zudem können Auskünfte auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de schriftlich gegeben werden.

