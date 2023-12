Hersfeld-Rotenburg (ots) - Bebra. Am Montagabend (04.12.) informierte ein Zeuge die Polizei und die Rettungsleitstelle über einen Brand in einem Zweifamilienhaus in der Heidaustraße. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Küche der Wohnung im ersten Obergeschoss in Vollbrand. Die Feuerwehr hatte die Flammen glücklicherweise schnell im Griff und konnte ein Ausbreiten auf weitere Bereiche verhindern. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte ein Anwohner der nahegelegenen ...

mehr