PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Fahrzeugscheibe eingeschlagen +++ E-Scooter gestohlen +++ Verdächtige Person auf Grundstück +++ Porsche beschädigt - Verursacher flüchtet +++ Unfall in Hattersheim - Beschädigtes Fahrzeug gesucht

Hofheim (ots)

1. Fahrzeugscheibe eingeschlagen, Hofheim, Habelstraße, Montag, 21.10.2024, 22.15 Uhr bis Dienstag, 22.10.2024, 11.45 Uhr

(ro)Zwischen Montagabend und Dienstagmittag haben Unbekannte in Hofheim die Scheibe eines Fahrzeugs eingeschlagen. Der graue Mercedes A 180 war zwischen 22.15 Uhr und 11.45 Uhr in der Habelstraße in Höhe der Hausnummer 12 abgestellt. In diesem Zeitraum schlugen die Täter die linke hintere Scheibe des Pkw ein. Ob die Unbekannten gestört wurden und daher ohne Diebesgut flüchteten, ist noch unklar. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie diese bitte unter der Rufnummer (06192) 2079-0 der Polizei in Hofheim.

2. E-Scooter gestohlen, Bad Soden, Mühlweg, Montag, 21.10.2024, 19 Uhr bis 22 Uhr

(ro)Am Montagabend haben Unbekannte einen E-Scooter in Bad Soden gestohlen. Der Besitzer hatte seinen schwarzen "Xiaomi Electric Scooter 4 Pro" gegen 19 Uhr am Bahnhof in der Mühlstraße verschlossen abgestellt. Die Täter durchtrennten das Schloss und ließen den E-Scooter im Wert von etwa 500 Euro mitgehen. An dem Fahrzeug war zuletzt das Versicherungskennzeichen "463MDM" angebracht. Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

3. Verdächtige Person auf Grundstück, Schwalbach, Sossenheimer Weg, Dienstag, 22.10.2024, 4.30 Uhr

(ro)In Schwalbach betrat am frühen Dienstagmorgen ein Mann unberechtigt ein Grundstück im Sossenheimer Weg. Gegen 4.30 Uhr zeichnete eine Überwachungskamera den Unbekannten auf, der das Grundstück betrat und sich dort verdächtig umschaute. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. Der Mann wird als etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Er trug einen weißen Pullover, eine weiße Hose und führte einen Rucksack mit sich. Was die Person auf dem Grundstück vorhatte, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizeistation Eschborn hat die Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs aufgenommen. Sollten Sie weitere Hinweise in diesem Fall geben können, werden diese unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegengenommen.

4. Porsche beschädigt - Verursacher flüchtet, Sulzbach, Am Main-Taunus-Zentrum, Dienstag, 22.10.2024, 17 Uhr bis 19 Uhr

(ro)In Sulzbach wurde ein geparkter Porsche am Dienstag von einem Fahrzeug beschädigt, die Verursacherin bzw. der Verursacher flüchtete vom Unfallort. Der graue Porsche Cayenne stand zwischen 17 und 19 Uhr auf einem Parkplatz im Parkhaus am Kaufhaus "Breuninger" im Main-Taunus-Zentrum. In diesem Zeitraum streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Heckbereich des Porsche. Die Fahrerin bzw. der Fahrer flüchtete, ohne sich um den hinterlassenen Schaden von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Der Regionale Verkehrsdienst des Main-Taunus-Kreises nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

5. Unfall in Hattersheim - Beschädigtes Fahrzeug gesucht, Hattersheim, Friedrich-Ebert-Straße, Dienstag, 15.10.2024, 10.30 Uhr

(ro)Am vergangenen Dienstag kam es in Hattersheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bislang noch nicht bekanntes Fahrzeug beschädigt wurde. Am 15.10.2024 war eine 81-jährige Fahrerin eines Opel Astra gegen 10.30 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße aus Richtung Rosenstraße unterwegs. An einer Engstelle in Höhe der Hausnummer 18 streifte sie nach eigenen Angaben ein bislang unbekanntes geparktes Fahrzeug mit ihrer rechten Fahrzeugseite. Ob an dem Fahrzeug ein Schaden entstand, ist unklar. Die 81-Jährige entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort und meldete den Vorfall erst einige Tage später bei der Polizei. Der Schaden am Opel beträgt etwa 5.000 Euro. Zeuginnen oder Zeugen sowie insbesondere die Besitzerin oder der Besitzer des womöglich beschädigten Fahrzeugs werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell