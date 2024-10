FW-EN: Heimrauchmelder und Brand im Gebäude

Ennepetal (ots) - Am 13.10.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 20:06 Uhr in den Tulpenweg alarmiert. Ausgelöst hatte ein Kohlenmonoxid Warnmelder in einem Heizungskeller. Das betroffene Gebäude wurde evakuiert und ein Löschangriff in Bereitstellung aufgebaut. Der betroffene Bereich wurde mit Mehrgasmessgeräten der Feuerwehr begangen. Ein technischer Defekt war der Grund für die Auslösung des Warnmelders. Weder in ...

