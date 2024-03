Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt internationalen Haftbefehl am Bahnhof Kaldenkirchen

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Am späten Samstagabend, 23. März 2024 um 23:45 Uhr, überprüfte die Bundespolizei am Bahnhof in Kaldenkirchen einen 32-jährigen Albaner als Fahrgast im Regionalexpress 13 auf der Reise von Venlo nach Mönchengladbach. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er mit einem internationalen Auslieferungshaftbefehl durch die italienischen Behörden wegen Eigentumsdelikten gesucht wird. Weiterhin fanden die Beamten in der Jackentasche noch 20 Gramm Kokain. Der Albaner wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Der Beschuldigte wurde erkennungsdienstlich behandelt und verbleibt bis zur Rücksprache mit der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf zwecks Vorführung beim Amtsgericht Krefeld am Sonntagvormittag im Gewahrsam der Bundespolizei.

