FW-EN: Verkehrsunfall mit PKW

Ennepetal (ots) - Am Freitag, den 11.10.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 18:19 Uhr in die Eichenstraße gerufen. In einer dortigen Küche hatte ein Topf mit Öl Feuer gefangen. Bei Eintreffen der ersten Kräfte hatten die Bewohner das Haus bereits verlassen. Der Topf wurde mittels einer Abdeckung abgelöscht. Da der Brand bereits in die Dunstabzugshaube und in die Verkleidung gezogen war, musste der Bereich ...

mehr