FW-EN: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Ennepetal (ots) - Am Montag den 07.10.24 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 22:19 Uhr zu einer Firma an der Scharpenberger Straße alarmiert. Dort hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Der betroffene Bereich wurde kontrolliert, es konnte kein Auslösegrund festgestellt werden. Der Einsatz wurde von der Hauptwache und der Löschgruppe Külchen um 22:49 Uhr beendet. In der Nacht zu Dienstag löste die gleiche Anlage um 4:25 ...

