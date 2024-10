FW-EN: Zwei mal Brandmeldeanlagenalarm

Ennepetal (ots) - Am Sonntag, den 06.10.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 16:36 Uhr zu einem Einsatz: "auslaufende Betriebsmittel", in den Ortsteil Voerde alarmiert. Ein am Straßenrand abgestellter PKW, hatte durch einen technischen Defekt, Dieselkraftstoff über eine Strecke von ca. 150 Metern verloren. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle, der noch auslaufende Kraftstoff wurde aufgefangen und mit Ölbindemittel ...

mehr