POL-W: W Lkw verliert Ladung auf der Jesinghauser Straße

Wuppertal (ots) - Am Freitagabend (27.09.2024, 19:45 Uhr) ereignete sich auf der Neumarktstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter, bei dem der Rollerfahrer leichte Verletzungen erlitt. Der Autofahrer entfernte sich von der Örtlichkeit. Ein 22-Jähriger fuhr mit seinem E-Roller auf der Neumarktstraße in Richtung Wall, als er in Höhe der Friedrichstraße links von einem Auto überholt wurde. Bei ...

