POL-W: W Unfall am Neumarkt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Freitagabend (27.09.2024, 19:45 Uhr) ereignete sich auf der Neumarktstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter, bei dem der Rollerfahrer leichte Verletzungen erlitt. Der Autofahrer entfernte sich von der Örtlichkeit. Ein 22-Jähriger fuhr mit seinem E-Roller auf der Neumarktstraße in Richtung Wall, als er in Höhe der Friedrichstraße links von einem Auto überholt wurde. Bei dem Überholvorgang touchierte der Pkw den Rollerfahrer, der in der Folge zu Boden stürzte. Nach einem Gespräch zwischen beiden Unfallbeteiligten fuhr der Autofahrer in die Friedrichstraße davon. Der 22-Jährige erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen. Bei dem Auto handelt es sich um einen silbernen Kleinwagen. Der Autofahrer ist circa 160 cm bis 170 cm groß, circa 35 bis 40 Jahre alt und hatte orangefarbene Haare und einen orangefarbenen Bart. Zum Unfallzeitpunkt trug er eine schwarze Arbeitshose und ein schwarzes T-Shirt. Im Fahrzeug befanden sich zudem eine Frau und zwei Kinder. Zeugen und Hinweisgeber, die Informationen zum Unfall oder zum Fahrer haben, werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (an)

