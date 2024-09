Polizei Wuppertal

POL-W: SG Hoher Schaden nach Verkehrsunfall - Frau flüchtet zu Fuß

Wuppertal (ots)

Gestern Morgen (29.09.2024, 06:45 Uhr) kam es in Solingen zu einer Unfallflucht mit hohem Sachschaden. Die Fahrerin eines Ford C-Max war in ihrem Fahrzeug auf der Löhdorfer Straße unterwegs. Nachdem sie einen Linienbus überholt hatte scherte sie wieder ein und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge prallte sie gegen einen geparkten Skoda, der durch den Aufprall gegen einen Betonpfeiler geschoben wurde. Die Fahrzeugführerin verließ ihr Fahrzeug und entfernte sich vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 38.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte die 24-jährige Halterin des Ford den Unfall verursacht haben. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

