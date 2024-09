Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerer Verkehrsunfall in Wuppertal-Oberbarmen

Wuppertal (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (29.09.2024, 00:01 Uhr) ereignete sich auf der Wittener Straße ein Verkehrsunfall, bei dem vier männliche Personen (21, 19, 17 und 17) zum Teil schwere Verletzungen erlitten. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 21-Jährige mit einem BMW M3 auf der Wittener Straße in Richtung Schwarzbach, als er kurz nach der Einmündung der Straße Im Kämpchen nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Bei der Karambolage wurden alle Fahrzeuginsassen verletzt, zum Teil schwer. Der Rettungsdienst brachte die vier jungen Männer zur Behandlung in Krankenhäuser. Da der Verdacht besteht, dass der Fahrzeugführer vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Wittener Straße voll gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 65.000 Euro. (an)

