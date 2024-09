POL-W: W Achtjährige verletzt - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots) - Am vergangenen Montag (23.09.2024, 07:35 Uhr) kam es in Cronenberg zu einer Unfallflucht. Ein Zwölfjähriger war mit seinem Fahrrad auf dem Odenwaldweg unterwegs. Dort kam ihm von der Röhnstraße ein bislang Unbekannter in einem Auto entgegen. Als der Junge versuchte, auszuweichen um einen Zusammenstoß zu vermeiden, fuhr er in eine Böschung und stürzte dort. Dabei erlitt er eine leichte Verletzung. ...

