Polizei Wuppertal

POL-W: W Hoher Sachschaden in Elberfeld - Mann verursacht Unfall

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (25.09.2024), um 19:50 Uhr, kam es in Elberfeld zu einem schweren Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 23-Jähriger fuhr nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem 5er BMW aus dem Kiesbergtunnel über die Neviandtstraße in Richtung Südstraße. In Höhe der Baumstraße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen ein Verkehrszeichen und überfuhr einen Grünstreifen. In der Folge stieß er mit einem am rechten Fahrbahnrand stehenden VW-Bus zusammen. Durch den Aufprall wurde der Bus auf einen davor geparkten BMW geschoben, der seinerseits auf einen Dacia geschoben wurde. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen könnte der 23-Jährige mit einer zu hohen Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Der Sachschaden wird auf ungefähr 100.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme entstand der Verdacht, dass der Unfallfahrer Drogen genommen haben könnte. Er musste eine Blutprobe abgeben. Nach bisherigen Erkenntnissen ist er nicht im Besitz eines Führerscheins. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (sw)

