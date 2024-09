POL-W: SG - Meldung der Polizei Köln: Schüsse durch eine Wohnungstür in Solingen - Polizei Köln übernimmt die Ermittlungen/Zeugenaufruf

Wuppertal (ots) - Gestern (19.09.2024, 14:05 Uhr) erlitt ein Mann in der Fußgängerzone in Elberfeld Verletzungen am Kopf. Der 27-Jährige war nach bisherigen Erkenntnissen mit einer Gruppe von sechs jungen Männern in Streit geraten. Dabei erhielt er mehrere Schläge auf den Kopf, wobei einer der Täter einen bislang unbekannten Gegenstand -mutmaßlich ein Messer- in ...

