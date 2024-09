Polizei Wuppertal

POL-W: W Mann in der Elberfelder Innenstadt verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern (19.09.2024, 14:05 Uhr) erlitt ein Mann in der Fußgängerzone in Elberfeld Verletzungen am Kopf. Der 27-Jährige war nach bisherigen Erkenntnissen mit einer Gruppe von sechs jungen Männern in Streit geraten. Dabei erhielt er mehrere Schläge auf den Kopf, wobei einer der Täter einen bislang unbekannten Gegenstand -mutmaßlich ein Messer- in der Hand hielt. Nach der Tat flüchteten die Unbekannten in Richtung Hauptbahnhof. Bisherige Ermittlungen deuten darauf hin, dass sich Opfer und Täter bekannt sind. Einer der Männer ist circa 25 bis 30 Jahre alt und circa 170 bis 175 cm groß. Er hat eine schlanke Figur, mittelblonde, kurze Haare und trug eine schwarze Daunenjacke und eine schwarze Hose. Seine Begleiter hatten ein ähnliches Erscheinungsbild. Einer war bekleidet mit einer roten Weste über einem hellen Kapuzenpulli, schwarzer Hose mit Aufschrift und hellen Schuhen. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell