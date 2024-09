POL-W: SG - Vermisster Otto S. - Wohlbehalten angetroffen

Wuppertal (ots) - Am 17.09.2024, gegen 23:15 Uhr, kam es auf der Straße Dörpe (B237) zu einem Alleinunfall eines Pkw. Ein 20-jähriger Leichlinger war nach bisherigen Erkenntnissen mit einem BMW X4 auf der Straße Dörpe in Richtung Remscheid unterwegs, als er in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen prallte in die Leitplanke der Gegenspur und kam zum Stehen. Der 20-Jährige wurde im Zuge des Unfalls leicht ...

