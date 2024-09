POL-W: ME/W - Meldung der Kreispolizeibehörde Mettmann: Polizei stellt 40-jährigen Autofahrer nach Verfolgungsfahrt - Wülfrath, Velbert, Wuppertal

Wuppertal (ots) - Am 13.09.2024, gegen 22:00 Uhr, kam es auf der Ringstraße zu einem Alleinunfall mit einem Pkw. Eine 44-Jähirge fuhr mit ihrem Peugeot RCZ in die Kreuzung Ringstraße und Leverkusener Straße, als sie nach bisherigen Erkenntnissen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und mit einer Mauer kollidierte. In der Folge entfernte sich die Frau und konnte durch Beamte an ihrer Wohnanschrift angetroffen ...

mehr