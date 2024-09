Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallflucht in Barmen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (14.09.2024, 18:30 Uhr) kam es in Wuppertal zu einer Unfallflucht. Ein 27-Jähriger bog mit seinem BMW von der Waldeckstraße nach rechts in die Widukindstraße ab, als ihm ein weiterer BMW entgegenkam. Obwohl der 27-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen versuchte auszuweichen, kam es zu einer seitlichen Berührung der Fahrzeuge. Der Unfallverursacher entfernte sich in der Folge von der Unfallstelle. Dem Geschädigten gelang es die Polizei zu informieren und den Flüchtigen bis zur Detmolder Straße zu verfolgen. Während der polizeilichen Unfallaufnahme entstand der Verdacht, dass der 23-Jährige Drogen und Alkohol vor Fahrtantritt konsumiert haben könnte. Zudem konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Er musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. (sw)

