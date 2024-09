POL-ME: Polizei stellt 40-jährigen Autofahrer nach Verfolgungsfahrt - Wülfrath / Velbert / Wuppertal - 2409052

Polizei Mettmann

Am Sonntagmorgen, 15. September 2024, versuchte ein 40-jähriger Autofahrer gemeinsam mit seiner 37-jährigen Beifahrerin vor einer Verkehrskontrolle auf der Wilhelmstraße in Wülfrath zu flüchten. Nach einer Verfolgungsfahrt über die Nevigeser Straße in Velbert konnte das Duo schließlich in Wuppertal gestellt werden. Die Einsatzkräfte leiteten gleich mehrere Verfahren ein.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 8:50 Uhr beabsichtigten Beamtinnen und Beamte im Rahmen einer Verkehrsüberwachung an der Wilhelmstraße den Fahrer eines Ford Focus Cabrio zu kontrollieren, nachdem dieser in Höhe der Einmündung zur Straße "Hammerstein" mit überhöhter Geschwindigkeit ein anderes Auto überholt hatte. Die Einsatzkräfte folgten dem Fahrer über die Nevigeser Straße, wo dieser rasant beschleunigte und sich trotz deutlicher Anhaltesignale in Richtung Velbert entfernte. Bei einem weiteren Überholmanöver gefährdete er hierbei zwei ihm entgegenkommende Fahrzeuge und setzte anschließend seine Flucht über die Asbrucher Straße fort.

Auf Wuppertaler Stadtgebiet überquerte er eine Kreuzung, obwohl die für ihn geltende Ampel Rotlicht zeigte. Glücklicherweise kam es hierbei zu keiner konkreten Gefährdung mit kreuzenden Verkehrsteilnehmern. Mit Hilfe weiterer Einsatzkräfte konnte das Ford Focus Cabrio schließlich auf der Briller Straße in Wuppertal gestoppt werden.

Die Beamtinnen und Beamten nahmen sowohl den Fahrer, einen polizeilich bereits erheblich in Erscheinung getretenen 40-jährigen Türken aus Heiligenhaus, sowie seine Beifahrerin, eine 37-jährige Deutsche, ebenfalls aus Heiligenhaus, vorläufig fest und brachten sie zur Polizeiwache Velbert.

Im Rahmen erster Ermittlungen stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Cabrio nicht angemeldet und somit nicht für den Straßenverkehr zugelassen war. Es wurde ebenso wie die an dem Auto angebrachten Kennzeichen, die nach einem Diebstahl zur polizeilichen Fahndung ausgeschrieben waren, beschlagnahmt.

In dem Auto stellten die Beamtinnen und Beamten zudem Einbruchswerkzeug, vermeintliches Diebesgut sowie Betäubungsmittel sicher.

Ein Drogenvortest bei dem 40-Jährigen verlief positiv auf Amphetamin und Cannabis, so dass zur weiteren Beweisführung die ärztliche Entnahme einer Blutprobe auf der Polizeiwache angeordnet und durchgeführt wurde.

Die Einsatzkräfte leiteten zahlreiche Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsgefährdung geben können, welche im Rahmen der Flucht vor der Polizei durch den 40-Jährigen begangen wurden, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

