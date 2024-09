POL-MFR: (942) Verwirrter Mann löste Polizeieinsatz aus

Nürnberg (ots) - Am Donnerstagabend (05.09.2024) trat am Wöhrder See ein Exhibitionist in Erscheinung. Polizeibeamte nahmen einen 31-jährigen Tatverdächtigen fest. Der Exhibitionist hatte sich gegen 18:30 Uhr einer Frau gezeigt, die am Nordufer des Wöhrder Sees spazieren ging. Die Frau verständigte per Handy die Polizei. Eine Zivilstreife konnte den 31-jährigen Tatverdächtigen kurz darauf anhand der abgegebenen ...

