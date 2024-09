Polizei Wuppertal

POL-W: RS Unfallflucht in Remscheid - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (18.09.2024, 23:50 Uhr) kam es in Remscheid an der Wuppertalsperre zu einer Unfallflucht. Bislang Unbekannte fuhren mit ihrem Audi A4 in die Sackgasse der Straße Krähwinkler Brücke. Am Ende prallten sie gegen eine von einem Zaun umfriedete Verteilerhäuschen. Anwohner beobachteten drei junge Männer, die von der Unfallstelle in Richtung Dörperhöhe wegliefen. Die Männer sind circa 25 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat der Polizei Remscheid bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

