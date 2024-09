POL Schwaben Nord: 49-Jähriger kommt in Polizeiarrest

Augsburg (ots) - Dinkelescherben - Zu einem Großeinsatz wegen einer Bedrohungslage kam es am Donnerstag (13.09.2024) in der Bahnhofstraße. Gegen 13.40 Uhr kam es zu einem Streit zwischen einem Vater und seinem 17-Jährigen Sohn. In dessen Verlauf nahm der 17-Jährige zwei Küchenmesser in die Hände und bedrohte die Familie. Der Vater konnte das Haus verlassen und ...

mehr