POL Schwaben Nord: Positiver Drogenschnelltest bei Verkehrskontrolle

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Donnerstag (12.09.2024) zwischen 07.15 Uhr und 14.00 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter einen abgestellten roten Renault Twingo in der Zirbelstraße. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro eingeschätzt. Die Polizei Augsburg 5 ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2510 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord Pressestelle Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 ...

