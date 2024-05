Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: An der Schranke warten mal anders...

Nordhausen (ots)

Blind ihrem Navigationssystem vertraut hatten am Freitagnachmittag ein 45 und ein 52 Jahre alter Mann aus Niedersachsen. Die beiden in der Region Hannover lebenden Männer hatten sich vorgenommen die Nordhäuser Talsperre bei Neustadt im Harz fotografisch in Szene zu setzen. Unter anderem auch mit einer Drohne. So vertrauten und folgten sie ihrem Navigationssystem um vermeintlich über die Alte Poststraße zur Talsperre zu gelangen. Die Fahrt endete mitten im Wald an einer Schranke. Die ließ sich nicht öffnen. So begann eine Irrfahrt. Von verschlossener Schranke zu verschlossener Schranke bis sich die Männer entschlossen, den Polizeinotruf zu wählen und um Hilfe zu bitten. Den Männern gelang es nicht ihre Postion zu übermitteln. Helfen konnte letztlich die Zentrale Leitstelle des Rettungsdienstes. Nach dem bekannt war, wo sich die Männer genau befanden, musste nur noch ein Schlüsselberechtigter der Forstgenossenschaft verständigt werden. Das Übernahm die Polizei. Zusammen mit diesem wurden die Männer schlussendlich aus ihrer Lage befreit. Kostengünstig wird diese Aktion für die Männer aus Niedersachsen nicht sein. Hinweisschilder, die das Befahren der Waldwege untersagen, waren ausreichend vorhanden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell