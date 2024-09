POL Schwaben Nord: Hauswand beschädigt

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Donnerstag (12.09.2024) zwischen 07.00 Uhr und 16.00 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten schwarzen BMW 1er auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Neuburger Straße. Der Täter flüchtete im Anschluss. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro eingeschätzt. Die Polizei Augsburg Ost ermittelt wegen Unerlaubtem Entfernens vom Unfallort und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2310 entgegen. Oberhausen - Am ...

