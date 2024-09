Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Sohn bedroht Familie mit Messern (bereits lokal berichtet)

Augsburg (ots)

Dinkelescherben - Zu einem Großeinsatz wegen einer Bedrohungslage kam es am Donnerstag (13.09.2024) in der Bahnhofstraße.

Gegen 13.40 Uhr kam es zu einem Streit zwischen einem Vater und seinem 17-Jährigen Sohn. In dessen Verlauf nahm der 17-Jährige zwei Küchenmesser in die Hände und bedrohte die Familie. Der Vater konnte das Haus verlassen und verständigte die Polizei. Aufgrund der bestehenden Gefährdungslage rückte die Polizei mit mehreren Kräften an und sperrte den Einsatzraum zunächst weiträumig ab.

Der 17-Jährige stellte sich wenig später unbewaffnet der Polizei. Bei dem Einsatz kamen keine Personen zu Schaden. Der 17-Jährige befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation und wurde im Anschluss in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell