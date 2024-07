Kummerfeld (ots) - Am Samstagmorgen (27.07.2024) ist es in der Straße Ossenpadd zu einem Einbruch in einen Gewerbebetrieb gekommen. In dem Zeitraum von 00:12 - 01:31 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine dort ansässige Firma ein. Die Täter gelangten vermutlich durch zwei Fenster in das Innere des Gebäudes. In dem Gebäude durchsuchten die Täter ...

mehr