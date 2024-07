Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kummerfeld - Einbruch in einen Gewerbebetrieb, Zeugen gesucht

Kummerfeld (ots)

Am Samstagmorgen (27.07.2024) ist es in der Straße Ossenpadd zu einem Einbruch in einen Gewerbebetrieb gekommen.

In dem Zeitraum von 00:12 - 01:31 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine dort ansässige Firma ein. Die Täter gelangten vermutlich durch zwei Fenster in das Innere des Gebäudes. In dem Gebäude durchsuchten die Täter verschiedene Räume und Schränke. Aus einem Büro entwendeten die Täter schließlich einen Tresor mit einer bislang unbekannten Summe Bargeld. Nach der Tat verließen die Täter den Tatort vermutlich in Richtung Prisdorfer Straße.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach möglichen Zeugen. Wer zu der Tatzeit, insbesondere im Bereich Ossenpadd oder Prisdorfer Straße, verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04101 / 2020 mit der Kriminalpolizei in Pinneberg in Verbindung zu setzen.

