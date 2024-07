Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Festnahme nach Betrugsversuch mit der Masche 'Falsche Polizeibeamte'

Bad Segeberg (ots)

Am 25.07.2024 (Donnerstag) ist es in der Großen Seestraße erneut zu einer Betrugstat nach der Masche 'Falsche Polizeibeamte' gekommen. Der Täter konnte nach der Übergabe von Wertgegenständen vorläufig festgenommen werden.

Durch polizeiliche Ermittlungen wurde eine Betrugstat gegen eine 76-jährige Bad Segebergerin bekannt. Ein angeblicher Polizeibeamter informierte die Seniorin über einen Einbruch in ihrer Nachbarschaft. Die Dame soll namentlich auf einer Liste der Einbrecher verzeichnet sein. Die Rentnerin wurde sehr lange in dieses Telefonat gebunden und erhielt immer wieder Anweisungen. Letztlich legte sie einen hohen Bargeldbetrag und diverse gesammelte Silber- und Goldmünzen in einen Beutel und übergab diesen an einen angeblichen Polizeibeamten, der sie an ihrer Wohnanschrift aufsuchte und das vorher vereinbarte Codewort nannte.

Direkt nach der Übergabe wurde ein 24-jähriger Mann festgenommen und die bei ihm gefundenen Wertgegenstände sichergestellt.

Die Ermittlungen hierzu laufen bei der Kriminalpolizeistelle Bad Segeberg. Von dort wurde der Mann nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Kiel mangels vorliegende Haftgründe entlassen. Den Täter wird sich nun in einem Strafverfahren für die Tatvorwürfe verantworten müssen.

