Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Segeberg - Deutlich zu viel Alkohol am Wochenende

Bad Segeberg (ots)

Am Wochenende ist es im Kreis Segeberg zu gleich vier Fahrten unter erheblichen Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln gekommen.

Wahlstedt - Den Auftakt machte am Samstag (27.07.24), um 20:30 Uhr, ein 46-Jähriger aus Wahlstedt, der mit seinem PKW die Dorfstraße in Wahlstedt befuhr. Eine Zeugin beobachtete, wie der Fahrer bei seiner Fahrt die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und zunächst gegen den Kantstein und dann gegen einen Baum fuhr. Nachdem der Fahrer kurz sein Auto verließ, stieg er wieder in sein Fahrzeug ein und entfernte sich vom Unfallort. Die verständigten Polizeibeamten trafen den Fahrer und das Unfallfahrzeug schließlich an der Halteranschrift an. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von 3,22 Promille. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und fertigten eine entsprechende Anzeige.

Kaltenkirchen - Ebenfalls aufgrund der auffälligen Fahrweise geriet am Samstag (27.07.24) ein 40-Jähriger aus Schmalfeld in den Fokus der Polizeibeamten aus Kaltenkirchen. Um 22:37 Uhr fiel den Beamten ein VW Golf auf, der an einer Haltelinie bei einem Parkplatz mit eingeschalteten Warnblinklicht stand. Beim Abbiegen in die Straße Flottkamp lenkte der Fahrer sein Fahrzeug erst auf die Gegenfahrbahn und dann fast auf den dortigen Bordstein. Nachdem der Fahrer seine Fahrt in "Schlangenlinien" fortsetzte, konnten die Beamten den Fahrer nach wiederholten Anhaltezeichen im Bereich Flottkamp / Süderstraße kontrollieren. Den Verdacht der Trunkenheitsfahrt untermauerte der Fahrer mit deutlichen Atemalkohol und einer verwaschenen Aussprache. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,71 Promille, was auch hier die Entnahme einer Blutprobe und die Fertigung einer Strafanzeige zur Folge hatte. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Norderstedt - Einen Hinweis auf eine mögliche Trunkenheitsfahrt erhielten auch die Polizeibeamten aus Norderstedt. Auf einer Tankstelle in der Ulzburger Straße fiel am Samstag (27.07.24) ein 23-Jähriger aus Norderstedt aufgrund seiner auffälligen Gehweise und eigener Aussagen zum Alkoholkonsum auf. Nachdem die Person die Tankstelle mit seinem Auto verließ, konnten die Beamten den Fahrer und sein Fahrzeug um 00:34 Uhr an der Halteranschrift antreffen. Auch in diesem Fall war der Fahrer deutlich alkoholisiert. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,45 Promille. Zudem wurde der 23-Jährige positiv auf Kokain und Cannabis getestet.

Henstedt-Ulzburg - Am Sonntagmorgen (28.07.24) fiel den Polizeibeamten, um 04:09 Uhr, ein Fahrzeug auf, dass in der Beckersbergstraße und der Straße Op'n Ellerhoop in starken "Schlangenlinien" und mit deutlich wechselnder Geschwindigkeit geführt wurde. Der 37-Jährige Fahrer aus Henstedt-Ulzburg pustete bei der Kontrolle einen Atemalkoholwert von 1,75 Promille. Daraufhin ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an und fertigten eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Zudem stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Diese hatte er bereits aufgrund von Alkohol abgeben müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell