Polizei Wuppertal

POL-W: W - Unfall auf der Friedrich-Engels-Allee

Wuppertal (ots)

Am 30.09.2024, um 22:22 Uhr, kam es auf der Friedrich-Engels-Allee zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Roller. Ein 33-jähriger Mann wollte mit seinem Seat Leon wenden und in Richtung Osten fahren. Während des Wendevorgangs kam er nach bisherigen Erkenntnissen dem Roller so nahe, dass die 59-jährige Fahrerin ausweichen musste, wobei sie stürzte. Sie war auf der Gegenspur unterwegs und fuhr bereits in Richtung Osten. Bei dem folgenden Sturzgeschehen wurde die Rollerfahrerin schwer verletzt. Sie wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Verdachts des Fahrens unter Einfluss von Drogen wurde dem 33-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Sachschaden liegt bei circa 2.000 Euro. (jb)

