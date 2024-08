Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Gastronomiebetrieb

Attendorn (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag (16. August, 17 Uhr) und Samstag (17. August, 2 Uhr) sind unbekannte Täter in einen Gastronomiebetrieb in der Finnentroper Straße eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigten sie ein Fenster eines dazugehörigen Kellers und gelangten so in die Räume der Gaststätte. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht festgestellt werden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Der entstandene Sachschaden liegt im dreistelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell