Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zusammenstoß zwischen Rettungswagen und PKW

Olpe (ots)

Am Freitag den 16.08.2024 kam es gegen 13:15 Uhr an der Kreuzung B54 / Westfälische Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen und einem PKW. Hierbei befuhr der Rettungswagen die Westfälische Straße in Richtung Osterseifen mit Sonder- und Wegerechten, mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn. Er fuhr bei einer rot zeigenden Lichtzeichenanlage in den Kreuzungsbereich ein. Der PKW befuhr die B54 in Richtung Rhode bei für ihn grün zeigender Lichtzeichenanlage. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Der Rettungswagen hatte zu diesem Zeitpunkt keinen Patienten im Rettungswagen, er befand sich auf der Anfahrt zu einem Einsatz. Der 41 Jahre alte Fahrer des Rettungswagen wurde leicht verletzt, ebenso wie sein 22 Jahre alter Beifahrer. Die 45 Jahre alte Fahrerin des PKW erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Bei ihr im PKW befanden sich außerdem zwei Minderjährige (fünf und 14 Jahre). Auch diese erlitten leichte Verletzungen. Alle fünf Personen wurden dem Krankenhaus zugeführt. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich zeitweise gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell