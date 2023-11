Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkohol am Steuer- Unfall gebaut

Landstuhl (ots)

Mit reichlich Alkohol im Blut hat eine Frau aus dem Stadtgebiet in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Kaiserstraße einen Unfall gebaut. Gegen 22:30 Uhr verlor die 35-Jährige auf ihrem Weg stadtauswärts die Kontrolle über ihren Pkw und kam von der Fahrbahn ab. In der Folge krachte der Mini gegen zwei, am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge, bevor sie mitten auf der Straße zum Stehen kam. Die Ursache für den Unfall war mit 1,78 o/oo Alkohol schnell gefunden. Der Zecherin wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Der Mini wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Insgesamt entstand ein Schaden im hohen fünfstelligen Be-reich. Die unverletzte Dame wird sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen. |pilan

