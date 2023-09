Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Radlader geriet in Brand

Am 31. August 2023, gegen 17.33 Uhr, erhielt die Polizei die Meldung über einen Brand eines Fahrzeugs in der Holdorfer Straße. Hier war ein Radlader auf einem Feld in Vollbrand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Dinklage löschte das Feuer mit fünf Fahrzeugen und 25 Personen.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, 1. September 2023, 00.26 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann aus Goldenstedt mit einem Pkw die Schneiderkruger Straße, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Donnerstag, 31. August 2023, 10.25 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw die Marschstraße. Am Fahrzeug waren die vorderen Seitenscheiben foliert, was zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 31. August 2023, 22.09 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Vechta die Schwichteler Straße im Ortsteil Langförden, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es erfolgte eine Blutentnahme. Die Weitefahrt wurde untersagt.

Visbek - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, den 31. August 2023, gegen 07.09 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann aus Visbek mit seinem Auto die Straße Varnhorn in Richtung Visbek. Bei dem Versuch, das auf dem Beifahrersitz befindliche 3-jährige Kind während der Fahrt anzuschnallen, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über einen dortigen Kreisverkehr und kam in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der 3-jährige Junge erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer sowie zwei weitere Fahrzeuginsassen, eine 27-jährige aus Visbek und ein 1-jähriges Kind, blieben unverletzt, wurden aber vorsorglich mit ins Krankenhaus verbracht. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 30. August 2023, zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr kam es in der Straße Hüttenland zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte eine dortige Gartenmauer und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. An der Mauer entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter Telefonnummer 05492 960660 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell