Cloppenburg - Geldbörsendiebstahl

Am Donnerstag, 31. August 2023, gegen 10.45 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person eine Geldbörse aus der Handtasche einer 73-jährigen Frau, als sie sich in einem Schuhgeschäft der Cappelner Straße befand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Garrel - Versuchter Einbruch

Am Donnerstag, 31. August 2023, gegen 22.22 Uhr, warf eine bislang unbekannte Person mit einem Stein die Scheibe einer Drogerie in der Hauptstraße ein. Dabei wurde der Alarm ausgelöst. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Cappeln - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 31. August 2023, gegen 15.42 Uhr, fuhr ein Jugendlicher aus Cappeln mit einem Kleinkraftrad auf der Hauptstraße, ohne im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 28. August 2023, zwischen 14.40 Uhr und 15.00 Uhr fuhr ein 81-jähriger Mann aus Lastrup mit seinem Ford B-Max auf die Ortsumgehung der B213 in Richtung Löningen auf. Als er sich bereits auf der B213 befand, scherte ein Sattelzug von der linken auf die rechte Fahrspur und schob den PKW des 81-jährigen Mannes gegen die rechte Leitplanke. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lastrup unter Telefonnummer 04472 932860 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 31.August 2023, gegen 06.55 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem schwarzen PKW die Straße Rosengärten und touchierte einen dort abgestellten PKW, Daimler GLE. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Am Daimler entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Telefonnummer 04471-18600 entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 31. August 2023, gegen 07.30 Uhr befuhr eine 18-jährige Frau aus Lindern mit ihrem PKW die B213 von Lastrup in Richtung Kneheim. Vor ihr fuhr ein LKW mit schwarzem Anhänger. An einer dortigen Ampel geriet der Verkehr ins Stocken. Die 18-jährige Frau fuhr auf den LKW auf. Dieser setzte seine Fahrt - da er den Unfall womöglich nicht bemerkt hatte - fort. Die 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lastrup unter Telefonnummer 04472 932860 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 31. August 2023, gegen 6.55 Uhr, befuhr eine bislang unbekannte, männliche Person mit einem schwarzen Pkw die Straße Rosengärten. Hier touchierte er einen ordnungsgemäß abgestellten Daimler Benz GLE 350 d 4Matic. Im Anschluss entfernte sich der Mann unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

An Donnerstag, 31. August 2023, zwischen 16.15 Uhr und 16.45 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Lindenallee einen Audi Q5 Sportback und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 31. August 2023, um 16.12 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Autofahrer mit Anhänger aus Cloppenburg auf der Straße Hinterm Esch in Richtung Beverbrucher Straße. An der Einmündung wollte er nach rechts auf diese Straße auffahren und missachtete dabei die Vorfahrt eines 19-jährigen Fahrradfahrers aus Garrel, der den Geh- und Radweg in Richtung Beverbruch befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde.

Molbergen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 31. August 2023, gegen 18.30 Uhr, wollte ein 56-jähriger Autofahrer aus Molbergen von der Industriestraße auf die Cloppenburger Straße auffahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 32-jährigen Autofahrerin aus Dwergte. Bei dem Unfall wurde die 32-Jährige leicht verletzt.

