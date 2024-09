POL-W: W - Folgemeldung: Polizei sucht Zeugen - Schwerer Verkehrsunfall in Wuppertal-Oberbarmen

Wuppertal (ots) - Gestern Morgen (29.09.2024, 06:45 Uhr) kam es in Solingen zu einer Unfallflucht mit hohem Sachschaden. Die Fahrerin eines Ford C-Max war in ihrem Fahrzeug auf der Löhdorfer Straße unterwegs. Nachdem sie einen Linienbus überholt hatte scherte sie wieder ein und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge prallte sie gegen einen geparkten ...

