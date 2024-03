POL-NI: Stolzenau - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bad Nenndorf (ots) - (He.) Am 12.03.2024 gegen 18:30 Uhr kam es zu einem Brand von Mülltonnen in Bad Nenndorf. Im Schaumburger Weg Höhe Hausnummer 11 brannten 3 Mülltonnen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 450 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise von möglichen Zeugen, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Brand mutwillig gelegt wurde. Zeugenhinweise bitte unter 05723/74920. Rückfragen bitte an: ...

