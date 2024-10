Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ausgelöster Kohlenmonoxid Melder

Ennepetal (ots)

Am 13.10.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 20:06 Uhr in den Tulpenweg alarmiert. Ausgelöst hatte ein Kohlenmonoxid Warnmelder in einem Heizungskeller. Das betroffene Gebäude wurde evakuiert und ein Löschangriff in Bereitstellung aufgebaut. Der betroffene Bereich wurde mit Mehrgasmessgeräten der Feuerwehr begangen. Ein technischer Defekt war der Grund für die Auslösung des Warnmelders. Weder in dem betroffenen- noch in dem Nachbargebäude konnten Messwerte festgestellt werden. Für die Dauer des Einsatzes kamen die Bewohner auf Grund der Witterung bei freundlichen Nachbarn unter und konnten nach Beendigung des Einsatzes wieder in ihr Wohnhaus zurückkehren.

Die Feuerwehr Ennepetal war mit Einsatzkräften der Hauptwache, Löschzug Milspe/Altenvoerde und der Löschgruppe Voerde vor Ort. Der ebenfalls alarmierte Energieversorger konnte auf der Anfahrt abbestellt werden.Der Einsatz endete um 20:47 Uhr.

