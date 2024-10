PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Böller auf Balkon geworfen +++ Einbrecher unterwegs +++ Fahrräder entwendet +++ Unfallfluchten

Hofheim (ots)

1. Böller auf Balkon geworfen, Flörsheim, Weilbach, Langenhainer Straße, Samstag, 19.10.2024, 17.50 Uhr

(ro)Unbekannte Täter haben am Samstag im Flörsheimer Ortsteil Weilbach einen Böller auf einen Balkon eines Wohnhauses geworfen. Der Bewohner hielt sich gegen 17.50 Uhr auf dem Balkon seiner Wohnung in der Langenhainer Straße auf, als er ein lautes Knallgeräusch vernahm. Durch den Knall wurde der 63-Jährige leicht verletzt, zudem wurden ein Eimer, ein Fensterrahmen und eine Tischdecke beschädigt. Die drei jugendlichen Täter hatten den Knaller aus Richtung der Straße geworfen und waren umgehend geflüchtet. Die Polizei in Flörsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer (06145) 5476-0 Hinweise entgegen.

2. Einbrecher unterwegs, Bad Soden, Neuenhain, Drei-Linden-Straße, Hofheim, Marxheim, Stromstraße, Sonntag, 13.10.2024, 8 Uhr bis Sonntag, 20.10.2024, 19.40 Uhr

(ro)Am Wochenende sind in Bad Soden-Neuenhain und Hofheim-Marxheim Einbrecher unterwegs gewesen, die es auf Schmuck und Bargeld abgesehen hatten. In Neuenhain nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohnerin zwischen Sonntag, 13.10. und Sonntag, 20.10. und verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Drei-Linden-Straße. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten zwei hochwertige Handtaschen und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro, bevor sie unbemerkt flüchteten. Auf Schmuck und Bargeld hatten es Einbrecher abgesehen, die zwischen Samstagmittag und Sonntagabend in ein Reihenhaus in der Stromstraße in Weilbach eingestiegen sind. Die Unbekannten kletterten über eine Mauer auf das Dach des Anwesens und drangen gewaltsam über ein Fenster ein. Im Inneren suchten die Täter nach Bargeld und Schmuck, bevor sie mit ihrer Beute im Wert von mehreren Hundert Euro die Flucht antraten. In beiden Fällen liegen bislang keine Täterhinweise vor. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung der Einbrüche beitragen können, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mit der Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises in Verbindung.

3. Fahrräder entwendet, Bad Soden, Am Bahnhof, Hattersheim, Spindelstraße, Samstag, 19.10.2024, 18.15 Uhr bis Sonntag, 20.10.2024, 9.30 Uhr

(ro)In Hattersheim und Bad Soden haben Fahrraddiebe in der Nacht auf Sonntag zugeschlagen.

Zwischen 18.15 Uhr und 1.40 Uhr hatte ein Besitzer sein graues Mountainbike der Marke "Cube" gesichert an den Fahrradständern des Bad Sodener Bahnhofs abgestellt. Im Schutz der Dunkelheit begaben sich die Diebe zu dem Zweirad und öffneten das Schloss gewaltsam. Samt des Fahrrads im Wert von über 1.000 Euro flüchteten sie unerkannt. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

In Hattersheim haben Unbekannte zwischen Samstag, 23.30 Uhr und Sonntag, 9.30 Uhr ein Herrenrad aus einem Garten eines Wohnhauses in der Spindelstraße gestohlen. Die Diebe entwendeten das schwarze Rad der Marke "Solero" im Wert von ca. 700 Euro samt Schloss. Zeuginnen oder Zeugen des Diebstahls setzen sich bitte unter der Rufnummer (06192) 2079-0 mit der Polizei in Hofheim in Verbindung.

4. Unfallfluchten, Eschborn, Elly-Beinhorn-Straße, Eppstein, Lorsbacher Straße, Freitag, 18.10.2024, 18.45 Uhr bis Samstag, 19.10.2014, 11.40 Uhr

(ro)In den vergangenen Tagen kam es in Eschborn und Eppstein zu Verkehrsunfällen, bei denen die Verursacherinnen bzw. die Verursacher flüchtete.

Am Freitag wurde in Eschborn in der Elly-Beinhorn-Straße ein auf dem Parkplatz des Fachmarktzentrums "Seerose" abgestellter weißer Seat Cupra beschädigt. Zwischen 18.45 Uhr und 19.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Verursacher das Heck des geparkten Pkw und entfernte sich in unbekannte Richtung, ohne sich um den etwa 4.000 Euro teuren Schaden zu kümmern.

In Eppstein streifte ein unbekanntes Fahrzeug am Samstag zwischen 11 Uhr und 11.40 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Lorsbacher Straße geparkten blauen VW T-Cross. Die Fahrerin oder der Fahrer flüchtete und hinterließ einen Schaden am rechten Heck des VW von circa 2.000 Euro.

Sollten Sie Hinweise zu den Unfällen geben können, melden Sie diese bitte unter der Rufnummer (06192) 2079-0 an den Regionalen Verkehrsdienst des Main-Taunus-Kreises.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell