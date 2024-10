PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Keller +++ Zigarettenautomat aufgeflext

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Kellerräume eines Mehrfamilienhauses

Sonntag, 13.10.2024, 14:00 Uhr bis Samstag, 19.10.2024, 09:00 Uhr

65760 Eschborn, Rosenweg

Im Tatzeitraum verschafften sich die unbekannten Täter auf unbekannte Weise Zutritt zu den Kellerräumlichkeiten des Mehrfamilienhauses. Dort brachen sie gewaltsam in zwei Kellerabteile ein. Beide Keller wurden durchwühlt, gestohlen wurde nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nichts. Täterhinweise liegen der Polizei aktuell nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der (06196) 9695-0 entgegen.

2. Zigarettenautomat aufgeflext

Samstag, 19.10.2024 bis Sonntag, 20.10.2024, 07:54 Uhr

65795 Hattersheim am Main, Schwarzer Weg

Unbekannte machten sich in der Nacht zu Sonntag an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Dieser wurde mutmaßlich mittels Winkelschleifer aufgeflext, so dass die Täter Zugriff auf die Geldkassette, wie auch die im Automaten befindlichen Zigarettenpackungen erlangten. Die Täter entkamen unerkannt mit Diebesgut im mittleren 4-stelligen Bereich. Sollten Sie diesbezüglich verdächtige Beobachtungen im Nahbereich gemacht haben, so wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Hofheim unter der (06192) 2079-0

